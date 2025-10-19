Serie A-J07 : La Juventus concède sa première défaite de la saison

19-10-2025

Le match de Serie A entre Côme et la Juventus de Turin, disputé au Stadio Giuseppe Sinigaglia, s’est soldé par une victoire surprise de Côme sur le score de 2-0 face à la Vieille Dame.

L’équipe de Côme, entraînée par Cesc Fàbregas, a pris l’avantage grâce à un but précoce de M. Kempf à la 4e minute et a scellé sa victoire avec une belle action individuelle et un but de la jeune pépite Nico Paz à la 79e minute. Ce résultat inattendu met fin à la série d’invincibilité de la Juventus, qui est passée à côté de son match, et permet à Côme de réaliser une performance notable dans sa saison.

