Serie A-J07 : Le Milan prend seul la tête du classement

19-10-2025

L’AC Milan s’est imposé de justesse face à la Fiorentina sur le score de 2-1 à San Siro, ce qui lui permet de s’emparer provisoirement de la tête de la Serie A. Les Milanais, malgré les blessures, ont dû batailler pour remporter ce match de la 7e journée. Après une première mi-temps sans but, c’est la Viola qui a ouvert le score contre le cours du jeu grâce à Robin Gosens à la 55e minute.

Cependant, l’attaquant portugais Rafael Leão a été l’homme du match en égalisant d’une magnifique frappe lointaine à la 63e minute, puis en offrant la victoire aux Rossoneri en transformant un penalty à la 86e minute, scellant un précieux succès à domicile.

