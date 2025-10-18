Serie A-J07 : Le Napoli concède une deuxième défaite

18-10-2025

Le Torino a créé la surprise et a infligé une défaite au Napoli sur le score de 1-0 au Stadio Olimpico Grande Torino, dans le cadre de la Serie A. L’unique but de la rencontre a été marqué par Giovanni Simeone à la 32ème minute, l’attaquant prêté par Naples au club turinois.

Malgré une possession de balle largement favorable aux Napolitains, ces derniers, avec une équipe remaniée, n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense du Toro. Cette défaite surprise coûte cher au Napoli, qui perd sa place de leader du championnat.

