Serie A-J08 : Le Napoli domine l’Inter et repasse premier

Le match de Serie A entre le Napoli et l’Inter Milan s’est terminé sur une victoire du Napoli 3 buts à 1, après un score de 1-0 à la mi-temps. Le Napoli a pris l’avantage grâce à un penalty de Kevin De Bruyne, puis a doublé la mise par S. McTominay.

Malgré la réduction du score sur penalty par H. Çalhanoğlu pour l’Inter, F. Anguissa a scellé la victoire du Napoli, permettant à l’équipe de se positionner en tête du classement provisoire de la Serie A.