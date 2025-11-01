Serie A-J10 : La Juventus enchaine avec Spalletti

01-11-2025

La Juventus de Turin a décroché une victoire difficile (1-2) sur la pelouse de l’Unione Sportiva Cremonese pour le compte de la Serie A. La Juventus a rapidement pris l’avantage grâce à un but de Kostić dès la 3e minute, puis a doublé la mise par Andrea Cambiaso à la 68e minute.

Cremonese a réagi en fin de match avec la réduction du score par le vétéran Jamie Vardy à la 82e minute, mais la Juventus a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final pour s’assurer les trois points. Cette victoire permet aux Bianconeri d’entamer positivement l’ère du nouveau coach Luciano Spalletti.

