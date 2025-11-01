Serie A-J10 : Le Napoli bute sur Como

01-11-2025

Le match de Serie A entre le SSC Napoli et Como 1907 au Stadio Diego Armando Maradona s’est conclu sur un score nul et vierge de 0-0. Bien que le Napoli, leader du classement, ait cherché à s’imposer à domicile, il s’est heurté à une solide performance défensive de Como, qui possède la deuxième meilleure défense de la ligue et qui a réussi à maintenir sa cage inviolée pour arracher un point précieux en déplacement.

Ce résultat frustrant pour les Partenopei leur permet tout de même de conserver la tête du championnat, mais l’équipe de Como, dirigée par Cesc Fàbregas, prolonge sa série d’invincibilité en compétition.

