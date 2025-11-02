Serie A-J10 : L’Inter gagne et revient à un point du Napoli

02-11-2025

Le match de Serie A entre l’Hellas Vérone et l’Inter Milan, qui s’est déroulé au Stadio Marcantonio Bentegodi, s’est terminé par une victoire étriquée de l’Inter sur le score de 1-2. L’Inter a rapidement pris l’avantage à la 16e minute grâce à un but spectaculaire de Piotr Zielinski, qui a marqué d’une volée remarquable sur un corner bien joué. Cependant, l’Hellas Vérone est parvenu à égaliser juste avant la pause grâce à Giovane (40e), mettant fin à la mi-temps sur un score de 1-1.

Le but décisif a finalement été inscrit tardivement, dans le temps additionnel (90’+3), pour les Nerazzurri, sur un but contre son camp du défenseur de Vérone Armel Bella-Kotchap suite à un centre de Frese, offrant ainsi les trois points à l’Inter Milan.

