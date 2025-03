Serie A : La Fiorentina corrige la Juventus

La Juventus Turin peut tout perdre en cette fin de saison. Loin de la course au Scudetto, éliminée de la Ligue des champions et de la Coupe d’Italie, l’équipe de Thiago Motta n’est même plus dans le top 4 de la Serie A, synonyme de C1 après le succès de Bologne sur la Lazio Rome samedi (5-0) et son lourd revers ce dimanche sur la pelouse de la Fiorentina (0-3). Et ce, une semaine après avoir été balayée par l’Atalanta Bergame à Turin (4-0).