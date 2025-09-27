Serie A : La Juventus concède le nul face à l’Atalanta

27-09-2025

Le match entre la Juventus de Turin et l’Atalanta Bergame s’est soldé par un match nul 1-1 à l’Allianz Stadium, un résultat qui met fin à la série de victoires de la Vieille Dame en Serie A. L’Atalanta a ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à Kamaldeen Sulemana (45e+1).

La Juventus a lutté pour trouver la faille face à une défense bergamasque bien organisée et après l’expulsion de Marten de Roon (80e) côté Atalanta, les Bianconeri ont finalement réussi à égaliser par l’intermédiaire de Juan Cabal (78e). Malgré les efforts de la Juventus en fin de match, le score est resté inchangé, permettant à l’Atalanta de préserver son invincibilité en ce début de saison.

