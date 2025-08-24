Serie A : La Juventus s’impose face à Parme

24-08-2025

La Juventus a débuté sa saison en Serie A par une victoire solide 2-0 contre Parme, lors de la deuxième journée.

La rencontre a été globalement dominée par les Bianconeri, mais le score est resté vierge jusqu’à la 59ème minute. C’est l’attaquant Jonathan David, recruté durant le mercato estival, qui a ouvert le score pour la Juve, inscrivant ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Parme a tenté de réagir et a même vu ses espoirs s’accroître lorsque le défenseur de la Juventus, Andrea Cambiaso, a été expulsé à la 83ème minute pour un second carton jaune. Cependant, cet avantage numérique fut de courte durée. Seulement une minute plus tard, le remplaçant Dusan Vlahovic a mis fin aux espoirs de Parme en inscrivant le second but de la rencontre, scellant ainsi le succès de la Juventus.

