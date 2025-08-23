Serie A : Le Napoli commence par une victoire

23-08-2025

Le match entre Naples et Sassuolo s’est terminé aujourd’hui sur une victoire de Naples 2-0 au Mapei Stadium. Le Napoli, champion d’Italie en titre, a su prendre le contrôle du match dès les premières minutes. Le milieu de terrain Scott McTominay a ouvert le score pour les visiteurs à la 17ème minute, confirmant la domination des Partenopei.

Malgré une tentative de réaction de la part de Sassuolo, les joueurs napolitains ont tenu bon et Kevin De Bruyne a doublé la mise à la 57ème minute, scellant ainsi la victoire. Ce résultat permet à Naples de bien démarrer sa saison de Serie A.

Fil d'actualités

La Liga : Le Barça commence par une remuntada

23-08-2025

Handball : Voici les résultats de la première journée

23-08-2025

Serie A : Milan commence mal sa saison

23-08-2025

Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds

23-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

La Liga : Le Barça commence par une remuntada

23-08-2025

Handball : Voici les résultats de la première journée

23-08-2025

Serie A : Milan commence mal sa saison

23-08-2025

Premier League : Arsenal enchaîne face à Leeds

23-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025