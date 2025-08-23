Serie A : Le Napoli commence par une victoire

Le match entre Naples et Sassuolo s’est terminé aujourd’hui sur une victoire de Naples 2-0 au Mapei Stadium. Le Napoli, champion d’Italie en titre, a su prendre le contrôle du match dès les premières minutes. Le milieu de terrain Scott McTominay a ouvert le score pour les visiteurs à la 17ème minute, confirmant la domination des Partenopei.

Malgré une tentative de réaction de la part de Sassuolo, les joueurs napolitains ont tenu bon et Kevin De Bruyne a doublé la mise à la 57ème minute, scellant ainsi la victoire. Ce résultat permet à Naples de bien démarrer sa saison de Serie A.