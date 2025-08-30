Serie A : Le Napoli in extremis ! La Roma s’impose

Le Napoli a remporté une victoire difficile 1-0 contre Cagliari lors de la 2e journée de la Serie A. Le match, disputé au Stadio Diego Armando Maradona, a été une affaire compliquée pour les Napolitains qui ont eu du mal à trouver la faille dans la défense de Cagliari. Le salut est venu dans les arrêts de jeu, à la 95e minute, grâce à un but décisif du milieu de terrain Frank Anguissa. Cette victoire sur le fil permet à Naples de prendre provisoirement la tête du championnat avec six points.

L’AS Rome a décroché une victoire 1-0 difficile contre Pise lors de la 2e journée de la Serie A. Le match, qui s’est déroulé à l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, a été longtemps indécis, avec un score de 0-0 à la mi-temps. Le but de la victoire est finalement arrivé à la 55e minute, œuvre du jeune attaquant Matías Soulé, sur une passe décisive d’Evan Ferguson. Malgré l’égalisation annulée de Pise en deuxième mi-temps pour une main, la Roma a su tenir le score pour remporter les trois points et continuer son bon début de saison.