Serie A : Le Napoli revient à un point de l’Inter ! L’Atalanta humilie la Juventus

Porté par Lukaku, auteur d’un but et d’une passe décisive, Naples s’impose à domicile contre la Fiorentina (2-1) et met fin à une série de 5 matchs sans victoire. Dominateurs, les Napolitains ont souffert dans la dernière demi-heure mais assuré l’essentiel pour revenir à 1 point de l’Inter.

C’était l’occasion pour la Vieille Dame de revenir à hauteur de l’Atalanta sur le podium, mais la marche était trop haute. Les joueurs de Bergame ont dominé de bout en bout la partie, infligeant une lourde défaite aux Turinois, impulsée par l’étincelant Lookman et le sérial buteur, Retegui.En perdant 4-0, la Juve voit l’Atalanta lui infliger sa pire défaite à domicile depuis 1967.