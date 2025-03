Serie A : L’Inter domine l’Atalanta et prend seule la tête du classement

Excellente opération pour l’Inter Milan qui bat un concurrent au Scudetto au terme d’un affrontement équilibré longtemps indécis. Les joueurs d’Inzaghi l’ont emporté grâce à un but d’Agusto et un autre de Lautaro. Grâce à ce succès, l’Inter prend trois points d’avance sur le Napoli et six sur l’Atalanta.