Serie A : L’Inter liquide le Torino

L’Inter Milan a démarré sa saison de Serie A avec une démonstration de force en écrasant le Torino sur le score de 5-0 à San Siro.

Les Nerazzurri ont rapidement pris l’avantage grâce à un but de Bastoni à la 18ème minute, suivi d’un doublé de Marcus Thuram (36e, 62e). Lautaro Martínez a également marqué à la 52ème minute et la recrue Ange-Yoan Bonny a scellé le score avec un cinquième but à la 72ème minute.

Cette victoire écrasante permet à l’Inter de prendre la tête du classement de la Serie A.