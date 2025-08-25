Serie A : L’Inter liquide le Torino

25-08-2025

L’Inter Milan a démarré sa saison de Serie A avec une démonstration de force en écrasant le Torino sur le score de 5-0 à San Siro.

Les Nerazzurri ont rapidement pris l’avantage grâce à un but de Bastoni à la 18ème minute, suivi d’un doublé de Marcus Thuram (36e, 62e). Lautaro Martínez a également marqué à la 52ème minute et la recrue Ange-Yoan Bonny a scellé le score avec un cinquième but à la 72ème minute.

Cette victoire écrasante permet à l’Inter de prendre la tête du classement de la Serie A.

Fil d'actualités

Premier League : Liverpool passe in extremis à Newcastle grâce à

25-08-2025

Serie A : L’Inter liquide le Torino

25-08-2025

Ligue 1-J04 : Voici les arbitres désignés

25-08-2025

Ligue 1 : Le programme de la quatrième journée

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Premier League : Liverpool passe in extremis à Newcastle grâce à un jeune de

25-08-2025

Serie A : L’Inter liquide le Torino

25-08-2025

Ligue 1-J04 : Voici les arbitres désignés

25-08-2025

Ligue 1 : Le programme de la quatrième journée

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025