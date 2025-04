Serie A : L’Inter perd gros à Parme

Alors qu’il menait (0-2), l’Inter s’est oublié en seconde période, à l’image de son entraineur, qui a voulu faire tourner bien trop tôt et l’a payé. Le coaching de Chivu a complètement renversé la tendance et l’Inter perd 2 points dans la course au titre, avec 4 points d’avance sur Naples.