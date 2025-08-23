Serie A : Milan commence mal sa saison

23-08-2025

Le match d’ouverture de la Serie A qui s’est déroulé ce soir au stade San Siro entre l’AC Milan et Cremonese a réservé une grosse surprise. Contre toute attente, l’US Cremonese s’est imposé sur le score de 2 buts à 1 face aux Rossoneri. Le match a démarré de manière intense, avec l’équipe de Cremonese ouvrant le score dès la 28ème minute grâce à Baschirotto. L’AC Milan a réussi à égaliser juste avant la pause, avec un but de Strahinja Pavlovic à la 45+1ème minute, ramenant les deux équipes à 1-1 à la mi-temps.

En seconde période, le match est resté très disputé. Cremonese a de nouveau pris l’avantage à la 69ème minute par l’intermédiaire de Federico Bonazzoli. Malgré les tentatives de l’AC Milan pour revenir au score, la défense de Cremonese a tenu bon, s’offrant une victoire historique pour cette première journée de championnat. Cette défaite surprise est un coup dur pour Milan qui commence sa saison sur une note amère à domicile.

