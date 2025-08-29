Serie A : Milan décroche sa première victoire

29-08-2025

Le match de Serie A entre Lecce et l’AC Milan, qui s’est déroulé au Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare, s’est terminé sur une victoire 2 à 0 pour les visiteurs. Les Milanais ont dominé la rencontre, marquant deux buts grâce à Loftus Cheek et Pulisic et se montrant plus efficaces offensivement que Lecce. Ce résultat permet à l’AC Milan de se relancer après sa défaite lors de la première journée et de prendre ses premiers points de la saison.

Fil d'actualités

Serie A : Milan décroche sa première victoire

29-08-2025

Olympique de Béja : Skander Kasri nouveau coach

29-08-2025

Kairouan/Mouled : Interdiction de l’installation des commerçants

29-08-2025

La Tunisie prépare une rentrée scolaire solidaire avec plus de 200

29-08-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Serie A : Milan décroche sa première victoire

29-08-2025

Olympique de Béja : Skander Kasri nouveau coach

29-08-2025

Kairouan/Mouled : Interdiction de l’installation des commerçants ambulants

29-08-2025

La Tunisie prépare une rentrée scolaire solidaire avec plus de 200 000 dinars

29-08-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025