Serie A : Milan décroche sa première victoire

Le match de Serie A entre Lecce et l’AC Milan, qui s’est déroulé au Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare, s’est terminé sur une victoire 2 à 0 pour les visiteurs. Les Milanais ont dominé la rencontre, marquant deux buts grâce à Loftus Cheek et Pulisic et se montrant plus efficaces offensivement que Lecce. Ce résultat permet à l’AC Milan de se relancer après sa défaite lors de la première journée et de prendre ses premiers points de la saison.