Signature dâ€™accords entre le ministÃ¨re de lâ€™Emploi et cinq banques pour le financement des sociÃ©tÃ©s communautaires

Signature d’accords entre le ministère de l’Emploi et cinq banques pour le financement des sociétés communautaires

Dans le cadre de la diversification des sources de financement des entreprises communautaires, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, accompagné de la secrétaire d’État Hasna Jaballah, a supervisé, ce mercredi 12 février 2025, la signature de protocoles d’accord avec cinq banques publiques et privées.

Les institutions concernées sont :

– La Société Tunisienne de Banque (STB)

– Amen Bank

– Attijari Bank

– La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE)

– La Banque de l’Habitat (BH Bank)

Lors de la cérémonie, le ministre a salué l’engagement de ces établissements bancaires en faveur du développement des sociétés communautaires, soulignant leur rôle clé dans la dynamisation de ce modèle économique et social. Il a insisté sur l’importance d’un accompagnement flexible et adapté, tout en veillant à la viabilité économique de ces entreprises.

De son côté, la secrétaire d’État a mis en avant l’impact positif de ces financements sur l’investissement local et régional, estimant que ce type d’entreprises constitue une véritable opportunité pour la jeunesse tunisienne et un levier potentiel pour la relance économique du pays.

Neji Ghandri, président du Conseil financier et bancaire, a quant à lui rappelé que la pérennité des sociétés communautaires repose sur un équilibre entre rentabilité économique et impact social, soulignant que l’appui bancaire vise à leur garantir un cadre propice à leur développement et à leur compétitivité.

Gnetnews