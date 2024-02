Signature d’une convention à Amman pour la création d’un siège de coordination du Conseil arabe des spécialités médicales en Tunisie

Une convention a été conclue, ce vendredi 16 février à Amman, entre la Tunisie et le conseil arabe des spécialités médicales, portant sur la création d’un siège de coordination, dudit conseil en Tunisie.

Cette convention a été signée entre le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et son homologue jordanien, Firas Houari, à l’occasion de la tenue, aujourd’hui même, de la première réunion périodique du bureau exécutif tenue dans la capitale jordanienne, en présence de ministres de la Santé arabes, d’experts, et de représentants des pays membres au sein du haut comité du conseil arabe des spécialités médicales pour examiner l’ordre du jour de cette édition, et l’état d’avancement des décisions des sessions précédentes.

Ce bureau vise à attirer des médecins des pays arabes avoisinants en vue d’assurer des sessions de formation pour les médecins des établissements hospitaliers tunisiens, en collaboration avec le conseil national, les facultés, les instituts et écoles des sciences sanitaires.

Ali Mrabet a mis l’accent sur l’importance de la création de ce bureau à Tunis, pour développer et élever le niveau des compétences médicales tunisiennes et étrangères, conformément aux standards internationaux des études médicales.

Gnetnews