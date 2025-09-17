Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-respect des accords

Les travailleurs de tous les corps de l’éducation ont observé, mercredi, un sit-in de deux heures au sein des établissements scolaires ainsi que devant les délégations régionales.

Cette action de protestation a été décidée en réaction au « non-respect des accords, au refus de négocier et aux atteintes au droit syndical », a indiqué le département de la Fonction publique de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) dans un communiqué.

Gnetnews