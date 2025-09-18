SNJT : appel aux journalistes indépendants pour finaliser leur inscription au régime de l’auto-entrepreneur

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, jeudi 18 septembre 2025, que plusieurs journalistes indépendants ont déjà obtenu la « carte de l’auto-entrepreneur » depuis le lancement de la plateforme dédiée à ce régime.

Soucieuse de garantir à l’ensemble des professionnels concernés la régularisation de leur situation juridique et sociale, la centrale syndicale invite toutefois les journalistes inscrits sur la plateforme et n’ayant pas encore reçu de réponse à remplir le formulaire joint à son communiqué.

Le SNJT a réaffirmé son engagement à poursuivre le suivi auprès des autorités compétentes afin d’assurer l’accès effectif de tous les journalistes indépendants à ce dispositif.

Gnetnews