SNJT : appel aux journalistes indépendants pour finaliser leur inscription au régime de l’auto-entrepreneur

18-09-2025

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, jeudi 18 septembre 2025, que plusieurs journalistes indépendants ont déjà obtenu la « carte de l’auto-entrepreneur » depuis le lancement de la plateforme dédiée à ce régime.

Soucieuse de garantir à l’ensemble des professionnels concernés la régularisation de leur situation juridique et sociale, la centrale syndicale invite toutefois les journalistes inscrits sur la plateforme et n’ayant pas encore reçu de réponse à remplir le formulaire joint à son communiqué.

Le SNJT a réaffirmé son engagement à poursuivre le suivi auprès des autorités compétentes afin d’assurer l’accès effectif de tous les journalistes indépendants à ce dispositif.

Gnetnews

Fil d'actualités

Le Qatar envisage des poursuites contre Israël devant la Cour péna

18-09-2025

SNJT : appel aux journalistes indépendants pour finaliser leur insc

18-09-2025

Tunisie : le déficit des exportations pèse sur le commerce aliment

18-09-2025

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mis

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Le Qatar envisage des poursuites contre Israël devant la Cour pénale internati

18-09-2025

SNJT : appel aux journalistes indépendants pour finaliser leur inscription au r

18-09-2025

Tunisie : le déficit des exportations pèse sur le commerce alimentaire

18-09-2025

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mise en œuvre

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025