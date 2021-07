SolidaritÃ©/ Covid19 : Des initiatives de collecte de dons en ligne, pour venir en aide aux hÃ´pitaux

Solidarité/ Covid19 : Des initiatives de collecte de dons en ligne, pour venir en aide aux hôpitaux

Face à l’épuisement des ressources hospitalières notamment en oxygène, suite au pic pandémique qui perdure depuis le mois de juin en Tunisie, les appels aux dons via les réseaux sociaux se sont multipliés, pour venir en aide aux médecins ainsi qu’aux malades covid-19.

Cha9a9a.tn, compte parmi les initiatives citoyennes les plus sollicitées en ce moment. Il s’agit de la première plateforme associative de « Crowdfunding » en Tunisie (collecte de dons en ligne). Près de 541 associations tunisiennes actives dans plusieurs secteurs sont inscrites sur le site, et qui reçoivent des dons en ligne, de manière traçable par les donateurs, avec des projets identifiés.

Grâce à cette solution numérique, il suffit d’avoir une carte bancaire et une connexion Internet, pour apporter sa pierre à l’édifice, et aider une association, à collecter des fonds, pour acheter du matériel médical à des hôpitaux, et des concentrateurs d’oxygène pour les malades…

« Chaque donateur voit sa contribution affichée sur le site, ainsi que le volume collecté par tous les participants aux campagnes de dons.», nous a indiqué Samir Ksibi, le co-fondateur de Cha9a9a.tn, dans un entretien accordé un Gnetnews.

Aucune intervention humaine, il suffit d’être généreux et d’avoir une carte bancaire

Samir Ksibi nous a expliqué aussi que l’objectif de Cha9a9a.tn, est aussi de faciliter la tâche aux associations.

« Cette plateforme propose à la société civile de se concentrer surtout sur les campagnes d’appel aux dons lancées sur Facebook, Tweeter ou Instagram, afin de maximiser la participation. Elle leur permet de gagner le temps perdu dans les déplacements, et leur évite les files d’attente en banque ainsi que les longues procédures pour verser l’argent collecté, alors que certains citoyens sont dans le besoin urgent, et ne peuvent pas attendre longuement pour bénéficier des aides ».

En parlant des avantages de cette plateforme, le co-fondateur du site nous a révélé que Cha9a9a.tn, a aidé plusieurs associations à survivre durant le confinement sanitaire dernier. « Comme dans le cas de SOS village Gammarth qui, à un certain moment ne recevait plus d’aide de la part des citoyens qui venaient autrefois sur place pour ramener de la nourriture, des vêtements… Les donateurs ont donc opté pour Cha9a9a.tn afin de faire des versements directs à ce village d’enfant, qui s’est retrouvé démuni de ses moyens à cause des restrictions sanitaires ».

Les réseaux sociaux au service des initiatives citoyennes de solidarité

Khaoula Ouertani Ben Sabbah, active dans l’Association tunisienne pour la formation médicale, présidée par Dr.Wissem Sdiri chef de cellule Covid 19 à CHU Bizerte, a eu recours à cette plateforme pour collecter du matériel médical pour cet hôpital.

Cette jeune femme a lancé une collecte de fonds sur son groupe Facebook « Les shoppeuses de Tunisie » qui compte 122.2K. Influenceuse aussi sur Instagram, elle a appelé ces Followers à contribuer même avec de petites sommes pour aider les hôpitaux ainsi que les malades.

« Une femme nous a même fourni un don d’un chèque en blanc, pour aider CHU Bizerte. D’autres ont contribué avec des sommes allant de 2dt à 9000dt versés sur Cha9a9a.tn, grâce auxquels nous avons pu acheter 10 000 gants, 10000 charlottes médicales à usage unique, 10 000 masques chirurgicaux, 1000 lunettes de protection, 500 masques à oxygène. Le fournisseur du matériel médical a lui même fait don d’outils médicaux d’une valeur de 4000 dt, pour nous fournir 2000 charlottes et 2000 masques supplémentaires », a indiqué Khaoula Ouertani.

En évoquant sa prochaine action avec l’association Maram dont elle est la présentatrice régionale, elle envisage d’aider les régions de Joumine et Sejnane (Bizerte) dont la population s’élève à 82 000 habitants, où la propagation du virus a atteint aussi un niveau alarmant avec plus de 400 cas sur 100.000 habitants.

« Cette région appauvrie également, dispose d’un seul dispensaire, qui manque de 4 concentrateurs d’oxygène de 5 litres. La liste des besoins de cet établissement est encore plus longue. D’ailleurs, nous allons lancer la même campagne pour inciter les gens à contribuer à distance en toute sécurité, tout en leur montrant après en toute transparence, les achats effectués avec leurs dons via les réseaux sociaux ».

Cette jeune femme a aussi appelé les influenceuses à soutenir ces élans de solidarité, pour aider le pays à surmonter la crise sanitaire. « Grâce à ces personnes qui ont des communautés des milliers de personnes qui les suivent, les influenceurs sont capables de faire des miracles, il faut juste secouer les consciences et jouer son rôle de patriote, en donnant l’exemple aux jeunes. Pour ma part, j’essaie de faire un focus sur la situation sanitaire pour être le plus utile possible au corps médical, et aux malades souvent livrés à eux même en ce moment », recommande Khaoula Ouertani.

Par ailleurs, l’Organisation tunisienne des jeunes médecins a aussi opté pour Cha9a9a.tn pour collecter des dons venant des TRE ainsi que des locaux. Grâce à cette plateforme, l’OTJM a pu aider dans un temps record l’hôpital régionale de Bouaarada (Siliana), avec un concentrateur d’oxygène de 10 litres, un moniteur cardiaque, outils de mesure de tension artérielle et d’oxygène, et quelques outils de protection. L’OTJM a aussi fait don a l’hôpital régional de Kesra, Béja et de Jendouba avec des concentrateurs de 10L d’oxygène. Sans oublier, les 5 concentrateurs de 10 L offerts au service des urgences à l’hôpital Rabta, et les 3 autres concentrateurs pour l’hôpital Yasminet Ben Arous.

D’autres associations comme One Day One Dream, ont pu également collecter des fonds pour les hôpitaux en faisant appel aux personnages publics sur le web, des acteurs et des entrepreneurs, afin de mener des campagnes influentes sur les réseaux sociaux. En effet, le digital a pu contribuer activement et efficacement à cette lutte contre le coronavirus. Les élans de solidarité ne cessent se multiplier et d’attirer le plus d’internautes possibles.

Emna Bhira