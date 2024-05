Sommet Arabe: La Tunisie Ã©met des rÃ©serves sur la solution Ã  deux Etats et rÃ©affirme son soutien au peuple Palestinien

Sommet Arabe: La Tunisie émet des réserves sur la solution à deux Etats et réaffirme son soutien au peuple Palestinien

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Nabil Ammar, a conduit la délégation tunisienne lors de la trente-troisième session ordinaire du Sommet arabe, tenue ce jeudi à Manama.

L’ordre du jour du Sommet a mis l’accent sur les défis majeurs auxquels est confronté le monde arabe, en particulier la situation désastreuse dans la Bande de Gaza, résultant du génocide en cours perpétré par l’entité occupante contre le peuple palestinien sans défense, avec des répercussions graves sur toute la région.

Dans son discours, prononcé au nom du Président de la République, M. Nabil Ammar a réaffirmé la position inébranlable de la Tunisie exigeant l’arrêt immédiat et définitif de cette agression barbare. Il a également souligné le soutien de la Tunisie aux luttes du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux imprescriptibles.

À la clôture du Sommet, plusieurs résolutions ont été adoptées sur la question palestinienne, Al-Qods al-Charif et d’autres questions régionales. La Déclaration de Bahreïn, publiée à l’issue du Sommet, a mis en avant l’importance du développement de l’action arabe commune et de l’unification des efforts pour relever les défis de sécurité et de développement.

Cependant, la Tunisie a enregistré une réserve officielle concernant certaines références, telles que les « frontières du 4 juin 1967 », la « solution à deux États » et « Jérusalem-Est », conformément à sa position ferme sur la question palestinienne.

Gnetnews