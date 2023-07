Tunisie/ Sidi Bouzid : La SONEDE impute les coupures d’eau potable, à des pannes électriques

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce que les perturbations et coupures du courant électrique à Sidi Bouzid, parallèlement à la vague caniculaire survenue dans le gouvernorat, ont impacté, négativement, la marche normale de production et distribution de l’eau.

La SONEDE fait état de coupures récurrentes de l’électricité depuis le 09 juillet 2023, au niveau du puits en eaux profondes, Ouled Bouaskar 2 bis, le puits Minakar, et les stations de pompage de Sidi Bouzid, ayant donné lieu à des perturbations en matière de distribution d’eau potable, dans la ville de Sidi Bouzid, et la délégation d’Ouled Haffouz.

La société annonce la reprise normale de l’approvisionnement en eau, aussitôt la régularité du courant électrique rétablie, et les puits de la région remis en marche.

