STEG: Il sera possible de payer les facture par carte bancaire Ã  partir du 3 juin

STEG: Il sera possible de payer les facture par carte bancaire à partir du 3 juin

La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) annonce le lancement d’un nouveau service électronique de paiement des factures via un terminal de paiement électronique (TPE), à partir du 3 juin 2024, dans plusieurs de ses agences.

Selon un communiqué publié par la STEG ce mardi, cette initiative s’inscrit dans l’engagement de la direction générale de la STEG à participer au développement de l’économie numérique nationale et à réduire les transactions en espèces. « Ce nouveau service s’inscrit dans une stratégie visant à se rapprocher davantage des clients et à répondre à leurs besoins grâce à l’utilisation de technologies modernes et sécurisées, diversifiant ainsi les méthodes de paiement électronique disponibles », lit-on.

Gnetnews