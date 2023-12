Suisse-Tunisie: De nouvelles liaisons aériennes annoncées

Depuis le 29 octobre 2023, la collaboration entre la Suisse et la Tunisie s’intensifie avec l’initiative de la compagnie aérienne suisse easyJet Switzerland. Deux vols hebdomadaires sont désormais disponibles entre l’EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg et celui de Enfidha-Hammamet, opérant les mercredis et dimanches. Cette nouvelle liaison vient compléter le service déjà existant entre l’aéroport de Genève et Enfidha-Hammamet.

À partir du 2 avril 2024, Tunisair renforce également ces liens aériens en introduisant deux vols hebdomadaires, les mardis et samedis, entre Zurich et Tunis. Cette nouvelle liaison aérienne sera étendue à partir du 1er juin 2024 avec l’ajout d’un vol hebdomadaire les samedis entre Zurich et Djerba.

Selon une communiqué de l’Ambassade de Suisse en Tunisie, cette expansion des vols entre la Suisse et la Tunisie témoigne d’un rapprochement accru entre les deux nations, favorisant non seulement les déplacements mais également les échanges culturels et économiques.

Gnetnews