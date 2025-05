Suivi de l’avancement des projets d’électricité et de gaz : l’État veut accélérer le rythme

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a présidé mercredi 14 mai 2025, au siège du ministère, la 11e réunion du comité sectoriel chargé d’accélérer la réalisation des projets publics dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel.

En présence du secrétaire d’État à la transition énergétique, Wael Chouchane, et de représentants de la STEG, menés par Fayçal Trifa, les participants ont passé en revue l’état d’avancement de plusieurs projets structurants actuellement en chantier.

La ministre a insisté sur la nécessité de lever tous les obstacles entravant l’exécution de ces projets dans les délais contractuels. Elle a rappelé que ces chantiers s’inscrivent dans la stratégie du ministère visant à renforcer les infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel, à moderniser le réseau électrique national et à garantir un approvisionnement fiable, tout en améliorant la qualité des services fournis aux citoyens et la compétitivité de l’économie nationale.

Gnetnews