Suivi de l’avancement du projet de l’autoroute Tunis-Jelma

Une réunion de travail a eu lieu le lundi 24 février 2025, sous la présidence de la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, afin de suivre l’avancement du projet de l’autoroute Tunis-Jelma. La session a également vu la présence du Directeur général des ponts et chaussées, Salah Zouari, ainsi que des responsables des bureaux d’études, des entreprises chargées de l’exécution et des cadres du ministère.

Au cours de cette réunion, l’équipe a passé en revue l’avancée des huit sections du projet d’autoroute, qui sont réparties comme suit :

-Première section : Tunis – Zaghouan (26 km)

-Deuxième section : Zaghouan – El Fahs (7 km autoroute + 16 km de doublement de route)

-Troisième section : El Fahs – Nadhour (27 km)

-Quatrième section : Nadhour – Sbikha (27 km)

-Cinquième section : Sbikha – Kairouan (29 km)

-Sixième section : Kairouan – Hafouz (29,56 km)

-Septième section : Hafouz – Oued Zaroud (21,44 km)

-Huitième section : Oued Zaroud – Jelma (18,59 km)

La ministre a insisté sur la nécessité pour toutes les entreprises et bureaux d’études impliqués dans le projet de maintenir un engagement positif et de renforcer leurs efforts sur chaque section du projet, en veillant à respecter les normes techniques et en mettant à disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir la livraison des travaux dans les délais prévus. Elle a également recommandé un suivi quotidien des travaux sur le terrain, afin de celer le rythme des avancées et de veiller à la qualité des réalisations.

Enfin, Mme Zenzri a souligné l’importance de prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des termes des contrats, afin d’assurer le bon déroulement du projet et de respecter les engagements pris par les entreprises responsables.

Gnetnews