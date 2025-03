Suivi des projets de la société « Somatra-GET » : Le ministère de l’Équipement appelle à accélérer le rythme des travaux

La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarah Zaâfrani Zenzri, a présidé, ce mercredi 5 mars 2025, une réunion de travail consacrée à l’examen de l’avancement des projets réalisés par la Société Générale des Entreprises et de Matériels de Travaux (Somatra-GET). Ont pris part à cette réunion le chef de cabinet, le PDG de Somatra-GET ainsi que plusieurs cadres de l’entreprise.

Lors de cette séance, il a été constaté que certains chantiers avancent à un rythme lent. Les discussions ont donc porté sur les solutions envisageables pour accélérer l’exécution des travaux.

La ministre a exhorté les responsables et les employés de Somatra-GET à redoubler d’efforts pour garantir l’achèvement des projets dans les délais fixés et selon les normes techniques requises. Elle a insisté sur la rigueur et la suivi quotidien sur le terrain, appelant les cadres de l’entreprise à assumer pleinement leurs responsabilités pour assurer le bon déroulement des travaux et respecter les échéances établies.

