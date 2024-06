Tabagisme en Tunisie : Inquiétudes croissantes face à l’augmentation de la consommation chez les jeunes

D’après les estimations, l’âge moyen du premier fumeur en Tunisie est d’environ 7 ans. Le tabagisme est responsable de 20 % des décès dans le pays, selon Alfa Saïdi, responsable des maladies non transmissibles et de la santé mentale au bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie. Les préoccupations augmentent face à la hausse de la consommation de tabac chez les jeunes et les enfants, exacerbée par la popularité croissante des cigarettes électroniques et des appareils de “tabac chauffé”.

Une étude réalisée par le ministère de la Santé en 2021 a révélé que la consommation de cigarettes électroniques chez les 15-17 ans a grimpé à 17 %, tandis que la consommation de cigarettes classiques atteint 14 % dans cette même tranche d’âge.

Le tabagisme est largement répandu chez les Tunisiens de 15 à 17 ans, représentant près de 25 % de cette catégorie. Les risques pour la société sont également élevés, avec 18 % des décès liés au tabac étant des victimes du tabagisme passif, selon Saïdi. Malgré les efforts pour limiter les dangers du tabac, comme la signature de la Convention-cadre pour la lutte antitabac en 2003, davantage de mesures sont nécessaires.

La loi n°17 de 1998 sur la prévention des dangers du tabagisme présente des lacunes dans son application. Saïdi a souligné que cette loi ne prohibe ni la vente aux mineurs ni la vente près des établissements éducatifs. Elle a rappelé que l’OMS a choisi de protéger les enfants et les jeunes de l’industrie du tabac comme thème de la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai.

Saïdi a également mentionné une initiative proposée en 2013 pour réviser la loi sur la prévention des dangers du tabagisme, mais a insisté que la protection de la santé publique nécessite l’engagement de tous, y compris des parents. Elle a ajouté qu’il est illogique de tolérer le tabagisme à la maison ou au travail, où la présence d’enfants et de nourrissons est courante.

