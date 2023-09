TempÃªte Daniel : Hachani s’entretient avec Dbeibah et lui propose l’aide de la Tunisie pour venir Ã  bout des consÃ©quences de cette catastrophe

Tempête Daniel : Hachani s’entretient avec Dbeibah et lui propose l’aide de la Tunisie pour venir à bout des conséquences de cette catastrophe

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a eu hier soir, un entretien téléphonique, avec son homologue libyen, Abdelhamid Debeibah, à l’issue de la tempête et des inondations ayant touché de nombreuses régions en Libye.

« En cette douloureuse circonstance », Hachani a présenté à Dbeibah, ses condoléances les plus sincères, à l’issue de cette catastrophe naturelle ayant fait de nombreux morts, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Le locataire de la Kasbah a exprimé « le soutien de la Tunisie à la Libye, à travers la mise à disposition de tous les moyens requis pour surmonter, rapidement, les conséquences de la tempête et des inondations », rapporte la présidence dans un communiqué.

Le président de la république avait ordonné, auparavant, une coordination urgente avec les autorités libyennes pour leur venir en aide afin de pouvoir surmonter cette épreuve.

Le chef du gouvernement d’union libyen a présenté ses remerciements au président de la république, pour « cet élan fraternel sincère », saluant « la profondeur des relations entre les deux peuples frères ».

La Libye était le théâtre dimanche de pluies torrentielles et d’inondations dévastatrices et meurtrières, à l’issue du passage de la tempête méditerranéenne Daniel. La situation est extrêmement critique et difficile à Derna ; une ville isolée, où le nombre de morts se comptent par plusieurs centaines, selon les autorités libyennes de l’Est.

