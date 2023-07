Tunisie : Les trois régimes tendances, sains et équilibrés, de l’été 2023

En été, l’envie de retrouver une alimentation équilibrée pour se sentir bien dans son corps et profiter pleinement de la saison estivale. Cette année, trois régimes émergent comme les tendances incontournables pour atteindre cet objectif : le régime DASH, le régime fléxitarien et le régime MIND.

Chacun de ces régimes se concentre sur des principes spécifiques visant à améliorer la santé, à favoriser une alimentation saine et à aider à maintenir un poids santé. Dans cet article nous vous présenterons en détail ces trois régimes, leurs avantages pour la santé, leurs principes clés et comment les incorporer dans votre alimentation estivale.

Régime DASH

Le régime DASH, acronyme de « Dietary Approaches to Stop Hypertension » (approches diététiques pour stopper l’hypertension), est initialement conçu pour réduire la pression artérielle. Cependant, il est devenu populaire en raison de ses nombreux autres bienfaits pour la santé.

En effet, le régime DASH met l’accent sur la consommation d’aliments riches en nutriments essentiels, tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les produits laitiers faibles en gras, les sources de protéines maigres et les noix.

Il préconise également de limiter la consommation de sel, de sucre ajouté et de gras saturés. Ce régime équilibré favorise la santé cardiaque, aide à maintenir un poids santé et contribue à la prévention de diverses maladies, telles que le diabète de type 2 et certains types de cancer.

Menu recommandé:

Petit-déjeuner :

Un bol de flocons d’avoine et des noix

Une tranche de pain de blé entier

Une tasse de thé vert ou une tasse de lait écrémé

Collation matinale

Une portion de fruits frais, comme une pomme ou une orange

Déjeuner

Une salade composée de légumes variés (laitue, tomates, concombres, poivrons) avec une vinaigrette légère à base d’huile d’olive

Une portion de poulet grillé ou de poisson, accompagnée de légumes cuits à la vapeur

Une petite portion de riz

Collation de l’après-midi

Un yaourt grec nature avec une poignée de noix mélangées.

Dîner

Une portion de légumes grillés, comme des courgettes et des poivrons

Une petite portion de pâtes

Une salade verte avec une vinaigrette légère

Collation du soir

Une tisane à base de plantes ou une poignée de graines de tournesol

Régime fléxitarien

Le régime fléxitarien est une approche alimentaire qui se situe entre le végétarisme et le régime alimentaire traditionnel. Les flexitariens privilégient une alimentation à base de plantes tout en incluant occasionnellement des produits animaux. L’accent est mis sur la consommation d’aliments d’origine végétale tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses et les noix, tout en limitant la viande, la volaille et les produits laitiers.

Le régime fléxitarien offre une flexibilité qui permet aux personnes de réduire leur consommation de viande tout en bénéficiant des bienfaits d’une alimentation à base de plantes, tels que la réduction du risque de maladies cardiaques, la perte de poids et l’amélioration de la santé digestive. Il offre également des avantages environnementaux en réduisant l’empreinte carbone associée à la production de viande.

Menu recommandé:

Petit-déjeuner

Un bol de de flocons d’avoine, des fruits frais et des noix

Un verre de lait d’amande ou de soja

Collation matinale

Un smoothie vert à base de légumes verts feuillus, de fruits et de lait végétal

Déjeuner

Une salade composée de légumes variés tels que des feuilles de laitue, des tomates, des concombres, des poivrons et des avocats. Ajoutez-y des légumineuses comme des haricots , des fèves ou des pois chiches pour obtenir des protéines végétales

Une tranche de pain complet ou de pain aux céréales

Collation de l’après-midi

Des bâtonnets de légumes crus, comme des carottes ou des concombres, accompagnés d’une sauce au yaourt.

Dîner

Un plat de pâtes avec une sauce aux légumes, comme des tomates, des courgettes et des champignons. Ajoutez-y des herbes et des épices pour plus de saveur.

Une salade d’accompagnement avec des légumes frais

Collation du soir

Une poignée de noix ou de graines

Régime MIND

Le régime MIND, un acronyme pour « Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay » (intervention alimentaire méditerranéenne-DASH pour retarder les maladies neurodégénératives), est un régime spécialement conçu pour favoriser la santé cognitive.

Il combine les principes du régime méditerranéen et du régime DASH, mettant l’accent sur les aliments riches en antioxydants, en acides gras oméga-3, en fibres et en vitamines essentielles.

Les aliments recommandés dans le régime MIND comprennent les légumes à feuilles vertes, les baies, les noix, les légumineuses, les céréales complètes, les poissons gras et l’huile d’olive. Ce régime peut aider à protéger la santé cognitive, à améliorer la mémoire et à réduire le risque de déclin cognitif lié à l’âge.

Menu recommandé:

Petit-déjeuner

Un bol de flocons d’avoine garni de fruits frais de saison

Une poignée d’amandes ou de noix, qui sont sources de gras sains pour le cerveau

Une tasse de thé vert, riche en polyphénols et en antioxydants

Collation matinale

Une portion de yaourt grec nature, qui fournit des protéines et des probiotiques bénéfiques pour la santé digestive.

Déjeuner

Une salade de légumes verts frais, accompagnée de légumes colorés tels que des tomates, des carottes et des concombres.

Une portion de poisson gras, comme les sardines, qui contient des acides gras oméga-3 bénéfiques pour le cerveau

Une portion de quinoa ou de riz pour les glucides

Collation de l’après-midi

Des légumes coupés tels que des bâtonnets de carottes ou des tranches de concombre, servis avec une sauce à base de yaourt.

Dîner

Une portion de poulet ou de dinde grillée, accompagnée de légumes cuits à la vapeur comme le brocoli ou les haricots verts

Une portion de pommes de terre cuites à la vapeur, qui sont riches en antioxydants et en fibres

Une salade d’épinards avec une vinaigrette légère à l’huile d’olive.

Collation du soir

Une poignée de fruits séchés, qui fournissent des antioxydants supplémentaires.

En ce qui concerne les régimes pour l’été 2023, le régime DASH, le régime fléxitarien et le régime MIND se positionnent comme des choix sains et équilibrés. Chacun de ces régimes offre des avantages spécifiques pour la santé, allant de la réduction de la pression artérielle à la protection du cerveau contre les maladies neurodégénératives. L’adoption de l’un de ces régimes peut être une excellente façon de se sentir bien dans son corps et de maintenir une alimentation équilibrée tout en profitant de l’été.

Avant de commencer tout régime, il est important de consulter un professionnel de la santé pour s’assurer qu’il convient à vos besoins individuels.

Wissal Ayadi