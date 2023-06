Tourisme local : Les tarifs exorbitants des hôtels dissuadent les Tunisiens

Véritable sauveteur du secteur touristique après la pandémie de Covid-19, le tourisme local est depuis en pleine expansion.

Pourtant pour la saison estivale qui arrive, il semble que la tendance se soit inversée en faveur de la reprise d’un tourisme internationale important. Des prix exorbitants et un pouvoir d’achat en baisse en raison de l’inflation, les Tunisiens semblent moins nombreux à réserver dans les stations balnéaires.

Un couple et deux enfants: 4500DT pour 4 nuits à l’hôtel !

Nissar est une maman de deux enfants, de 7 et 4 ans. Son conjoint ingénieur et elle même employée de banque, ils gagnent convenablement leur vie. Pourtant ils ont été véritablement choqués quant aux prix pratiqués par les hôtels pour la saison estivale. Elle témoigne:

« Chaque année, nous avons pris l’habitude de partir quelques jours à l’hôtel. Cette fois-ci nous avons choisi Monastir. Au moment de faire la réservation en ligne, la simulation pour Juillet et Aout nous a donné un total de 4500DT pour un couple et deux enfants en All Inclusive Soft. Or c’est impossible pour nous. Nous nous sommes donc rabattus sur le mois de juin et nous prévoyons de partir dans ce même hôtel pour la période de l’Aïd grâce à une promotion spéciale qui a fait revenir le prix pour le même séjour à 2500DT. Cela reste tout de même cher! », déplore-t-elle.

Des témoignages comme ceux de Nissar, il y en a des centaines sur les réseaux sociaux ou de nombreux Tunisiens se plaignent de la hausse vertigineuse des prix par rapport aux saisons dernières.

Alors quelles en sont les raison principales?

Une demande supérieure à l’offre et des hôteliers pressés de rentabiliser

Pour savoir les raisons de cette flambée, nous nous sommes adressés à Sami Ben Saidane, vice-président de la Fédération Tunisienne des agences de voyage.

Il explique dans un premier temps que lors de l’ouverture des réservations, qui a commencé très tôt, il y avait alors des tarifs très abordables grâce notamment à des ventes flash et des promotions alléchantes. Malheureusement, il relève que les Tunisiens s’y prennent pour la plupart à la dernière minute. « Cela s’explique également que lors de l’ouverture des réservations et des prix abordables, il y avait la période de Ramadan et l’Aïd qui ne permettaient pas à ce moment là de se projeter sur un projet de vacances », nous dit-il.

D’autre part, Ben Sardane indique que les hôteliers essayent de faire face à une demande croissante, qui est bien supérieure à l’offre. En effet, de nombreuses unités hôtelières sont toujours fermées depuis la pandémie faisant apparaître un problème de disponibilité.

Par ailleurs, le professionnel rappelle que les charges pour les hôteliers ont largement augmenté notamment en ce qui concerne la main d’œuvre, la consommation d’électricité, les produits alimentaires, les poussant a augmenter leurs tarifs.

Il y a également le fait que les professionnels du tourisme, après 2 ans de crise intense, cherchent à tout prix à rentabiliser leurs pertes.

« Aujourd’hui une chambre double dans un hôtel tunisien de gamme standard est de minimum de 400DT », précise Sami Ben Saidane.

Le tourisme local, un secteur à ne pas négliger

« S’il faut se réjouir du retour des touristes étrangers en Tunisie, il ne faut pas pour autant oublier le tourisme local », nous dit Ben Saidane, considérant qu’ils sont même plus importants que le marché international.

En effet, les Tunisiens ont été les vérifiables sauveteurs du tourisme national pendant les deux dernières années notamment.

« Le tourisme intérieur est très important car il permet de maintenir l’activité au moment des crises et durant toutes l’année », poursuit-il.

Sur cette question nous avons également interrogé, Moez Kacem, universitaire et expert en tourisme. Il explique dans un premier temps que si la Tunisie veut se protéger contre toute forme de crise, il faut que le marché domestique ait une part importante dans le tableau des arrivées.

« Aujourd’hui à l’échelle mondiale, le marché domestique représente 89% par rapport aux différentes destinations. Cependant, le continent Africain est loin d’atteindre ce taux puisqu’il n’est que de 26%. En Tunisie il se situe entre 15% et 20%. Malheureusement nous n’avons aucune étude sur le marché local en Tunisie. La seule mesure qui existe est celle du nombre de nuitées », ajoute-t-il.

Ainsi en 2022, sur les 18 millions de nuitées enregistrée environ 4 millions ont été réalisées par des Tunisiens. Cependant, ce chiffre doit être lu de manière relative car il n’inclut pas les touristes tunisiens qui sont allés séjourner dans les maisons d’hôtes, campings et autres hébergement alternatifs.

« J’ai appelé à plusieurs reprises le ministère pour la réalisation d’études sur le secteur du tourisme local. L’objectif est de comprendre le comportement du touriste tunisien. Comment il réserve, il consomme, combien il dépense en moyenne, les périodes d’arrivées, etc… L’objectif étant d’augmenter la part du marché local », pousuit Kacem.

L’expert fait savoir également que le développement du tourisme local à des impacts positifs sur le tourisme en général.

« Le tourisme local permet d’avoir un coussin de sécurité au niveau des revenus. Limiter les nuitées réservées aux touristes étrangers permet d’être plus concurrentiel et donc d’augmenter les prix des nuitées auprès des marchés internationaux, et donc d’avoir plus de réserves en devises. Enfin cela permet aussi d’améliorer le positionnement stratégique de la destination Tunisie et sortir de l’image de la destination la moins chère du bassin méditerranéen », conclut-il.

Il est donc important de ne pas négliger le tourisme local en Tunisie. En investissant dans ce secteur, la Tunisie peut diversifier son offre touristique, renforcer son économie et améliorer sa position sur la scène internationale.

Wissal Ayadi