Tunisie/ Tourisme : Les offres pour la haute saison pullulent, les Tunisiens sont les premiers visés

A l’approche de la haute saison, les tours opérateurs, agences de voyage et hôteliers, s’activent pour vendre un maximum de séjours. Promotions allant de 20 à 50%, réductions pour les premières réservations en Early Booking, des offres All Inclusive à petit prix, tout a été mis en œuvre pour attirer un maximum de clientèle aussi bien locale, qu’étrangère.

Sachant que le secteur touristique a subi une crise sans précédent durant deux années consécutives à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, cette année aussi s’annonce difficile malgré l’amélioration des indicateurs épidémiologiques. Le secteur touristique sera confronté davantage, à un autre défi, celui des répercussions de la guerre russo-ukrainienne.

Selon le ministère du tourisme, les prévisions de vente et des réservations venant du marché russe et ukrainien sont aléatoires, voire en baisse à priori, malgré le démarrage de l’année 2022 sous de bons auspices. Le nombre d’arrivées aux frontières a augmenté de 23%, les recettes touristiques de 12% et le nombre de nuitées de 36%, a déclaré en avril écoulé, le ministre du tourisme Moez Belhassine.

Mais avec le nouveau contexte international, les hôteliers tunisiens devront diversifier davantage leurs offres, en misant sur les marchés locaux intérieurs et régionaux, vu que les 30 000 touristes ukrainiens enregistrés en 2019, ne seront pas de retour cette année. Et l’espoir d’accueillir 60 000 touristes comme en 2019, le plus grand marché pour la Tunisie, s’est visiblement évaporé avec l’éventuelle hausse des prix.

Afin de prévenir l’impact de ces difficultés, les agences de voyage ont mis en place leur stratégie marketing habituelle. Le travail a commencé dès le mois de ramadan qui vient de s’achever. La clientèle tunisienne est ciblée, dans un premier temps, avec des tarifs en rabais, allant de 60DT la personne à 250 DT la nuitée en chambre double dans un hôtel de 3 à 5*.

Mais avec la crise économique, les dépenses de la dernière période, entre le Ramadan et l’Aid, les familles tunisiennes ne semblent pas attirées par ces offres. C’est ce que nous a confirmé une conseillère dans une agence de voyage de renommée à Tunis.

Selon elle, malgré l’existence de promotions atteignant parfois les 70% des établissements touristiques notamment celles situées dans les zones les plus prisées en haute saison comme Hammamet, Sousse, et Djerba, ces endroits sont quasi vides actuellement.

Pour les réservations estivales, plusieurs clients sont devenus plus avertis grâce aux réseaux sociaux et aux médias audiovisuels, et effectuent à l’avance leurs réservations en Early Booking pour gagner des promotions intéressantes de 20 à 30% quelques soit le classement de l’établissement. « Mais il est encore tôt pour savoir comment la saison touristique va se dérouler en cette année exceptionnelle, surtout que les prix seront en hausse à cause de l’absence du marché de l’Europe de l’Est, attiré auparavant par les formules à prix réduit contre des All Inclusive. Les prévisions de vente concernant le marché algérien ne sont pas encore cernables en cette moyenne saison. C’est durant ce mois de mai, que les choses vont s’éclaircir », estime-t-elle.

Par ailleurs, les Tunisiens ont, d’ores et déjà, lancé leur réservations. « Les séjours dans des résidences familiales pour l’été se font jusqu’à maintenant, très rares. Mais le concept d’opter pour des maisons d’hôte au lieu des hôtels, est en train de s’ancrer de plus en plus, vu leurs prix concurrentiels », ajoute ce professionnel du tourisme.

Rappelons que le ministère du tourisme avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) ont prévu une stratégie de relance touristique qui s’articule autour de 7 axes principaux : le volet sanitaire, transport, sureté, diversification, marketing, communication et plan socio-économique. Cette stratégie comporte aussi des mesures de relance immédiate de soutien financier pour des établissements frappés par la crise sanitaire. Sans oublier la mise à jour régulière du protocole sanitaire et l’assouplissement continu de l’entrée en Tunisie.

Ce plan stratégique prévoit d’atteindre 50 à 60% de performances touristiques d’avant la pandémie, a annoncé la cheffe du gouvernement Nejla Bouden, lors du dernier conseil ministériel. Soutenir les acteurs du secteur, les structures professionnelles, et surmonter les répercussions de la crise sanitaire, outre la diversification de l’offre touristique sont au centre des priorités de ce plan de relance.

Emna Bhira