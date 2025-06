Tourisme : La magnifique île de la Galite s’ouvre aux visiteurs pour la saison 2025

La beauté sauvage et préservée de l’archipel de la Galite, trésor naturel au large des côtes tunisiennes, sera accessible aux visiteurs dès cette saison touristique 2025. La Commission Régionale chargée de l’organisation des excursions maritimes vers l’île de la Galite a donné son feu vert aujourd’hui, lors d’une réunion tenue au siège du gouvernorat de Bizerte.

Deux entreprises touristiques tunisiennes ont été sélectionnées pour opérer ces liaisons maritimes et de loisirs vers la Galite. Leurs dossiers ont été approuvés après avoir rempli toutes les conditions requises, garantissant ainsi un cadre d’opération sécurisé et respectueux de l’environnement. Les départs s’effectueront depuis le port de plaisance de Tabarka.

Les membres de la commission, sous la supervision du gouverneur de la région, ont insisté sur l’impératif de respecter scrupuleusement le cahier des charges régissant ce secteur. Une attention particulière sera portée à la sécurité maritime des passagers, à la protection de l’environnement, et à la préservation du patrimoine naturel exceptionnel de l’île. Des procédures légales et sécuritaires rigoureuses seront appliquées, parallèlement à une surveillance constante et en temps réel de la part des autorités compétentes.

Située à environ 81 kilomètres au nord de Bizerte et à 60 kilomètres de Tabarka, l’île de la Galite est la plus grande de son archipel. Elle s’étend sur 752,3 hectares et son point culminant atteint 391 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant des paysages d’une beauté exceptionnelle.

L’archipel de la Galite comprend, outre l’île principale, les îles de Galiton et du Fouchal, situées à 3 kilomètres au sud-ouest de la Galite, ainsi que les îles des Chiens, un ensemble de trois petites îles au nord-est de l’île mère. L’ouverture de ces excursions représente une opportunité unique de découvrir ce joyau naturel tout en garantissant sa préservation.

Gnetnetnews