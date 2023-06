Tourisme : La Tunisie cherche à reconquérir le marché russe

Les principaux indicateurs touristiques enregistrés par la Tunisie en 2022, et la première moitié de l’année 2023, en comparaison avec les destinations compétitives, outre les objectifs et prévisions de la période restante de l’année 2023, ont été au centre d’une séance ministérielle, tenue le mardi 27 juin à la Kasbah.

La séance ministérielle a examiné les principaux indicateurs de la saison estivale, et la nécessité de la faire réussir, à travers la poursuite des opérations de promotion pour la destination tunisienne, l’organisation des manifestations touristiques, et l’intensification des visites de contrôle qualité des prestations rendues dans les hôtels, outre l’organisation de campagnes de propreté dans l’environnement des sites, circuits touristiques et plages.

La réunion a examiné l’éventualité de relancer le projet du visa électronique, et d’autres propositions visant à reconquérir le marché russe, lequel revêt une importance capitale pour le secteur touristique.

La réunion a recommandé l’accélération de l’octroi des autorisations dans le domaine touristique et leur révision, la facilitation de l’activité des hôtels, notamment pour ce qui est de l’exploitation du domaine public maritime, et l’octroi des autorisations nécessaires, avec la célérité requise.

