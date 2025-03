Tourisme: Renforcement de la coopération entre la Tunisie et la République Tchèque

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Sofiane Tekaya, a rencontré ce lundi 10 mars 2025, M. Richard Kadlecak, ambassadeur de la République Tchèque en Tunisie, au siège du ministère. Cette rencontre a permis de discuter des opportunités de coopération bilatérale pour développer les secteurs du tourisme et des industries artisanales entre les deux pays.

M. Tekaya a souligné l’importance centrale du secteur touristique dans le renforcement des relations entre la Tunisie et la République Tchèque. Il a également insisté sur la nécessité d’accroître cette coopération, notamment par des échanges d’expertise et des formations dans des domaines spécifiques tels que le verre, la céramique et la poterie. Le ministre a appelé à intensifier la promotion des produits artisanaux tunisiens en participant à des salons et expositions internationales.

Dans le même esprit, le ministre a mis en avant les efforts de la Tunisie pour attirer davantage d’investissements étrangers, en encourageant les investisseurs à saisir les opportunités offertes par le pays.

L’ouverture d’une ligne aérienne directe entre la République Tchèque et les villes de Tozeur et Tabarka a également été évoquée, afin de faciliter l’arrivée de touristes Tchèques en Tunisie. M. Tekaya a souligné que la destination tunisienne ne se limite pas seulement au tourisme balnéaire, mais propose également un produit touristique diversifié, offrant ainsi une expérience complète aux visiteurs.

À cette occasion, le ministre a rappelé la participation de la Tunisie au 33e Salon du Tourisme Holiday World & Region World à Prague, prévu du 14 au 16 mars, dans le but de promouvoir davantage la destination tunisienne.

Pour sa part, l’ambassadeur Tchèque a salué les liens d’amitié et de coopération entre les deux nations, soulignant l’augmentation notable du nombre de touristes Tchèques visitant la Tunisie ces derniers mois. Il a également salué le rôle des tour-opérateurs tunisiens dans la promotion de la Tunisie en tant que destination touristique attractive.

