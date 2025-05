Transport du phosphate : Réunion interministérielle pour relancer le fret ferroviaire

Dans le prolongement de la réunion tenue à Skhira le 5 mai 2025, une session de travail à distance s’est tenue récemment réunissant le ministre du Transport, Rached Amri, et la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub. Y ont également pris part le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, ainsi que des représentants de la SNCFT, du Groupe Chimique Tunisien, de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et de cadres des deux ministères.

Cette réunion visait à accélérer la mise en œuvre des engagements pris par les différentes parties, avec l’objectif de renforcer la productivité, la sécurité et l’efficacité du transport ferroviaire du phosphate et de ses dérivés.

Parmi les principales décisions prises :

-Finalisation des travaux de curage de l’oued Thalja à Kaf Eddour au niveau de la station de Thalja.

-Respect rigoureux du calendrier établi et coordination continue entre les parties prenantes.

-Ajout d’un nouveau train pour le transport du phosphate depuis la laverie d’Om Laarayes.

-Intensification du trafic ferroviaire pour couvrir un plus grand nombre de sites de production, à travers :

Un train de 30 wagons depuis la laverie de Métlaoui ;

Un train de 30 wagons depuis la laverie de Thalja (Kaf Eddour) ;

Un train de 35 wagons depuis la laverie d’Om Laarayes ;

Un train de 35 wagons depuis la laverie de Redeyef ;

Un train de 35 wagons depuis la laverie de S’hayeb.

Par ailleurs, une phase de test est prévue pour un train équipé de wagons de type YSM, avec une mise en service programmée à l’issue de cette expérimentation.

Une dynamique de numérisation a également été lancée, via l’installation de systèmes GPS sur les locomotives et le développement d’une application numérique commune permettant un suivi en temps réel des convois. Cette innovation vise à optimiser les délais de chargement et de déchargement.

Un tableau de bord retraçant l’avancement des travaux sera présenté vendredi prochain, lors d’une réunion dédiée à l’évaluation des recommandations et à la mesure des résultats obtenus.

