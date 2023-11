Trêve à Gaza : 100 camions franchissent Rafah, la fine fleur des médecins tombe en martyrs, Haniyeh approuve la fin de l’offensive

La trêve provisoire a pris effet ce vendredi 24 novembre dans la bande de Gaza entre le mouvement de résistance Hamas et l’entité sioniste. Quelque 100 camions chargés d’aides humanitaires ont franchi le terminal de Rafah, ce qui représente le 1/5èmme des besoins des habitants de Gaza en situation normale, rapporte al-Jazeera, citant son correspondant dans l’enclave palestinienne.

A l’heure où un semblant de vie normale commence à reprendre dans l’enclave palestinienne meurtrie et dévastée, Gaza compte toujours ses martyrs, blessés et disparus, à l’issue de 47 jours de bombardements intensifs.

L’offensive israélienne a fait plus de 14 854 martyrs, dont 6150 enfants et plus de 4 mille femmes, 7 mille disparus en majorité sous les décombres et plus de 36 mille blessés.

Le personnel médical et hospitalier a-t-il aussi payé le plus lourd tribut à cette guerre. Quatre frères palestiniens, de la famille Khorchid, ophtalmologues de renom, et possédant le plus grand centre d’ophtalmologie à Gaza, sont tombés en martyrs avec toutes leurs familles sous les raids israéliens.

Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé, ce vendredi lors d’une conférence de presse, que « la résistance est parvenue, avec fierté, à affronter l’occupation et à mettre en échec ses plans malgré la grande douleur, le nombre grandissant des martyrs, blessés, et déplacés, qui nous a fait tous du mal, nous a pris nos familles, c’est là, la rançon de la liberté et de l’émancipation ».

Haniyeh a insisté sur le respect par Hamas de l’accord de trêve tant qu’il est respecté par l’ennemi. Il dit approuvé la poursuite des efforts pour mettre un terme à l’offensive sioniste, devant être accompagné par la levée du blocus contre Gaza, l’échange des prisonniers, l’arrêt des attaques contre la mosquée al-Aqsa, en permettant au peuple palestinien d’exercer tous ses droits légitimes en matière d’instauration de son Etat palestinien indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, ainsi que son droit à l’autodétermination.

Gnetnews