Trois ministres italiens attendus demain en Tunisie, dans une mission de « sécurité alimentaire »

Trois ministres italiens sont attendus demain en Tunisie dans le cadre de la sécurité alimentaire.

La troisième mission italienne sur la sécurité alimentaire en Méditerranée se rendra demain, en Tunisie, avec la participation du vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, ainsi que du ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, et du ministre de l’Emploi et des politiques sociales, rapporte l’agence de presse italienne, Nova.

Cette mission est la troisième du genre, après les visites de l’Egypte (13 – 14 Mars), et l’Albanie (27 Mars), en vue de bâtir une coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire avec les pays partenaires, et offrir, en même temps, de nouvelles opportunités aux sociétés italiennes.

Rome avait accueilli, en juillet dernier, la 3ème conférence des Nations-Unies sur les systèmes alimentaires, à laquelle le président Kaïs Saïed a pris part.

Gnetnews