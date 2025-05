Tunis accueille un forum international sur l’économie sociale et solidaire pour une transition inclusive

Du 26 au 28 mai 2025, la Cité de la Culture de Tunis abritera le Forum de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’Innovation Sociale, un événement d’envergure qui réunira plus de 3 000 participants tunisiens et internationaux. Organisé dans le cadre de l’Année Internationale des Coopératives, le forum se tiendra sous le thème : « Le rôle de l’ESS dans la promotion de la justice sociale ».

À l’initiative conjointe du Ministère de l’Économie et de la Planification, de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, cette rencontre ambitionne de consolider l’écosystème de l’économie sociale et solidaire dans le pays, en valorisant son potentiel en tant que moteur d’une transition économique durable, inclusive et équitable.

Durant trois jours, représentants d’institutions publiques, experts internationaux, acteurs économiques, jeunes entrepreneurs et membres de la société civile échangeront sur les solutions innovantes que l’ESS peut apporter face aux défis contemporains, qu’ils soient sociaux, économiques ou environnementaux.

Les discussions porteront, entre autres, sur l’autonomisation des jeunes, l’innovation sociale et les mécanismes de financement durables. Une attention particulière sera accordée aux résultats du projet JEUN’ESS, lancé il y a cinq ans, qui a permis la création de plus de 3 600 emplois en Tunisie. Ce programme se distingue par une forte participation féminine (56 %) et l’inclusion de personnes en situation de handicap (6,5 %), notamment dans les régions prioritaires telles que Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan.

Au programme : panels de haut niveau, ateliers thématiques, sessions techniques et un Village ESS pour mettre en lumière les innovations locales et les expériences réussies.

Ce forum servira également de plateforme de réflexion pour l’élaboration de la Stratégie Nationale ESS 2035, en cohérence avec les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 et les engagements climatiques de l’Accord de Paris.

Bien qu’un cadre juridique ait été instauré par la loi n°2020-30 pour encadrer l’économie sociale et solidaire en Tunisie, sa mise en œuvre demeure incomplète. Ce forum représente ainsi une étape déterminante pour renforcer la synergie entre les acteurs publics, les opérateurs économiques et la société civile afin de faire de l’ESS un véritable levier de développement territorial et social.

