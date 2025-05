Tunis et le FADES renforcent leur coopération pour soutenir la transition énergétique et le développement durable

Le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a reçu jeudi 22 mai au siège du ministère un important représentant du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), en la personne de son directeur général et président du conseil d’administration, Bader Mohamed Al-Saad. La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail du responsable du FADES en Tunisie, prévue du 21 au 25 mai.

Cette réunion, à laquelle ont également pris part plusieurs hauts cadres du ministère, a permis d’évaluer l’état actuel du partenariat entre la Tunisie et l’institution financière arabe, et d’envisager les pistes de son renforcement dans les années à venir.

Le secrétaire d’État a saisi l’occasion pour présenter les grandes lignes des programmes nationaux dans les secteurs de l’énergie et des mines. Il a notamment mis l’accent sur les projets structurants liés à la production et la distribution d’électricité, avec une place importante accordée aux énergies renouvelables. Il a également évoqué plusieurs initiatives dans le domaine minier, en particulier celles bénéficiant d’un appui financier du FADES, comme le projet de Mdhilla 2.

De son côté, Bader Mohamed Al-Saad a réaffirmé l’engagement du FADES à continuer de soutenir les efforts de la Tunisie en matière de développement durable. Il a souligné la volonté du Fonds de financer de nouveaux projets dans des secteurs jugés prioritaires et à fort impact sur l’économie nationale.

Pour rappel, le FADES est une institution financière arabe fondée en 1968 par décision du Conseil de la Ligue des États arabes. Basé au Koweït, le fonds regroupe 22 pays membres et œuvre pour le développement économique et social des pays arabes à travers le financement de projets d’infrastructure et de développement durable.

