Tunisair traverse une crise aigÃ¼e qui sera surmontÃ©e dâ€™ici lâ€™Ã©tÃ©, avec le retour des Tunisiens de lâ€™Ã©tranger (Chakchouk)

Tunisair traverse une crise aigüe qui sera surmontée d’ici l’été, avec le retour des Tunisiens de l’étranger (Chakchouk)

Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, a déclaré ce lundi 8 février à l’Assemblée qu’ »il n’y aucune décision politique derrière la fermeture de l’aéroport Tabarka – Aïd Drahem ».

En réponse à une question orale, lors d’une plénière à l’Assemblée, il a évoqué les difficultés auxquelles se heurtent les aéroports intérieurs, du fait de la baisse du rendement et l’incapacité des compagnies aériennes tunisiennes et étrangères d’assurer les vols habituels, à cause des mesures de prévention et des restrictions dictées par le Coronavirus.

Le ministre a ajouté que la compagnie nationale Tunisair traverse « une crise aigüe » que l’on espère pouvoir dépasser d’ici l’été, avec le retour des Tunisiens de l’étranger.

Des vols charter seront programmés à travers tous les aéroports tunisiens, y compris l’aéroport de Tabarka, pour le retour des Tunisiens au pays, a-t-il dit.

Chakchouk a imputé le problème de Tunisair au fait qu’elle a beaucoup focalisé sur le tourisme. « Il n’y a pas de vison plus stratégique et promotionnelle incluant d’autres opérations, permettant de mieux faire travailler les aéroports », a-t-il regretté.

La promotion des aéroports intérieurs fait partie du plan stratégique de Tunisair et Tunisair express, a-t-il encore indiqué.

« Dès l’ouverture des frontières entre la Tunisie et l’Algérie, actuellement fermées à cause de l’épidémie, Tunisair express assurera un vol Tunis/ Tabarka, et Tabarka / Alger ou Constantine », a-t-il assuré.

Il encore souligné que les autorités misent sur l’arrivée des compagnies étrangères vers les aéroports intérieurs, avec l’Open Sky.

« Zéro passager a été recensé à l’aéroport de Tabarka en 2020, contre 641 passagers à la même période de l’année 2019. Les investissements ont continué malgré l’absence de rentabilité, cet aéroport coûte à l’OACA 8 millions de dinars par an », selon le ministre.

