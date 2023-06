Tunisia Digital Summit 2023 : Faire du numÃ©rique un accÃ©lÃ©rateur de transition Ã©cologique

Tunisia Digital Summit 2023 : Faire du numérique un accélérateur de transition écologique

La 7ème édition de Tunis Digital Summit (TDS) a débuté ce mercredi 21 et se déroulera sur deux jours à Tunis. « Le numérique et l’innovation au service de l’économie verte » est le thème de cet événement majeur, réunissant les acteurs clés du numérique et de l’innovation pour contribuer activement à la construction d’une économie verte et durable en Tunisie.

Le TDS 2023 a pour but de promouvoir la transition énergétique et climatique en mettant en avant les opportunités offertes par le numérique.

En effet, face à un contexte énergétique et climatique mondial tendu, tous les secteurs sont appelés à aligner leurs stratégies avec la transition verte. TDS réunit pour l’occasion des acteurs du secteur public et privé, des bailleurs de fonds, la société civile et tous les secteurs confondus afin de réfléchir collectivement à des problématiques vitales et de stimuler de nouvelles opportunités d’affaires.

L’événement offrira une plateforme pour les startups et les leaders de l’industrie afin qu’ils puissent exposer et communiquer sur leurs nouveaux produits et services. Ainsi, 80 start-upper ont fait le déplacement afin de présenter leurs innovation lors de rencontre B2B. L’objectif étant de positionner la Tunisie en tant que pays numérique, écoresponsable et engagé dans le développement durable.

Aussi, pendant les deux jours des conférences constitueront un temps fort de l’événement, avec près de 100 speakers nationaux et internationaux de renom qui réfléchiront à la manière de lier numérique et innovation au service de l’économie verte.

Lors de la cérémonie d’ouverture Nizar Ben Neji, ministre des technologie de l’information et Leïla Chikhaoui, ministre de l’Environnement ont prononcé un discours.

De nombreuses technologies permettraient à la Tunisie d’entrer pleinement dans la transition écologique, a souligné Leïla Chikhaoui. A cet égard, elle a expliqué que plusieurs stratégies avaient déjà été engagées sur diverses questions liées à l’environnement, notamment l’adaptation aux changements climatiques, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution et la diffusion de la culture environnementale. La ministre a également appelé à la cohésion des secteurs public et privé ainsi que la société civile afin que ces projets aboutissent.

Leïla Chikhaoui a, enfin, annoncé l’organisation prochainement des Assises de la transition écologique ou le numérique prend une place importante.

Nizar Ben Neji a quant à lui, réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts en termes de transition numérique. Il a notamment fait part du travail en cours pour la révision du cadre juridique afin d’encourager le développement technologique. La question de l’inclusion sociale a également été abordée à travers le renforcement de la couverture réseau sur le territoire tunisien, la transformation digitales des administrations, le renforcement des politiques de cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et enfin la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance numérique basé sur le Big Data et l’intelligence artificielle et ce dans des secteurs clés comme la santé ou la FinTech.

Ben Neji a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de développer un écosystème entrepreunarial digital adéquat afin de permettre surtout aux Start-upper de bénéficier d’un climat des affaires attrayant et ainsi éviter la fuite de nombre d’entre eux vers l’étranger.

Si la transition écologiques s’avère être inévitable pour la Tunisie, le secteur privé se doit d’y participer. Ainsi, Sami Zaoui, ancien secrétaire d’Etat aux technologies et associé chez EY Tunisie a dévoilé en avant-première un éclairage rapide sur le regard que portent les entreprises tunisiennes sur la transition écologique, et qui fera partie de Baromètre des entreprises qui sera officiellement publié le 6 juillet prochain.

Ainsi, sur les 250 entreprises interrogées, 46% d’entre elles considèrent que la transition écologique pour leur activité est un impératif à court terme (-3ans), 40% a moyen terme (3 à 7 ans).

Par ailleurs, Sami Zaoui a aussi indiqué que les entreprises affirment être confrontées à certains freins pour leur passage vers une économie verte.. Dans ce sens 40% d’entre eux déplorent la lourdeurs des procédures administratives et la faiblesse des réglementations.

Dans ce même baromètre, il est souligné qu’un tiers des entreprises répondantes ont déclaré pouvoir consacrer un maximum de 500.000 dinars à la transition écologique. Selon Zaoui, pour le moment le secteur automobile est celui qui prévoit le plus de budget pour cette question.

Sami Zaoui recommande, in fine, la mise en place d’une stratégie nationale sur la transition écologique des entreprises incluant un cadre et un environnement favorable, une réglementation claire et en adéquation avec la réglementation internationale. Il recommande également aux autorités de travailler sur l’accès au financement à travers une fiscalité incitative.

Wissal Ayadi