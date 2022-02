Tunisie : 04 mois aprÃ¨s son accession Ã  la primature, Nejla Bouden nâ€™a rÃ©alisÃ© aucune de ses promesses (ONG)

Tunisie : 04 mois après son accession à la primature, Nejla Bouden n’a réalisé aucune de ses promesses (ONG)

L’Organisation I Watch a présenté ce mardi 22 février, lors d’une conférence de presse, son rapport « Bouden Meter », relatif au bilan de la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, quatre mois après son accession à la primature.

L’ONG a critiqué la communication et apparition médiatique de la cheffe du gouvernement, dans la mesure où elle n’a prononcé aucun discours destiné au peuple tunisien depuis son investiture.

Le rapport a pointé, par ailleurs, « l’imbrication entre les prérogatives du chef de l’Etat et celles de la cheffe du gouvernement, ce qui la met dans une situation de dépendance absolue du président de la république, comme tout agent d’exécution, qui met en application la vision et les stratégies du président ».

« Alors que la cheffe du gouvernement est partie prenante du pouvoir exécutif ; elle devra avoir un rôle en matière de nomination, de rencontres, présider les conseils des ministres, ce qui n’est pas le cas, puisque c’est le chef de l’état qui en assure la présidence », indique I Watch.

Selon l’ONG, « la cheffe du gouvernement a fait 17 promesses au peuple tunisien, dont 10 portent sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, trois promesses dans le domaine économique et quatre dans le domaine social ».

D’après les résultats du rapport, 41 % des promesses n’ont pas été concrétisées, 47 % sont en cours de réalisation, 12 promesses sont vagues et non mesurables et zéro promesse réalisée, souligne la même source.

L’organisation a déploré l’absence d’une stratégie claire de l’action de chaque ministère, bien que la cheffe du gouvernement se soit engagée à garantir l’efficacité de l’action gouvernementale.

« Les attentes de ce gouvernement étaient grandes, d’être le gouvernement de la lutte contre la corruption et de la rupture avec l’avant 25 juillet, mais il n’en est rien », regrette I Watch.

Et de conclure : « L’action du gouvernement est dénuée d’efficacité, même si une période de 04 mois est courte, on ne constate pas que les premiers jalons aient été mis pour consolider la lutte contre la corruption ».

Gnetnews