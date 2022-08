Tunisie : 1 million 400 mille cartes Labess distribuées, et 1 million 500 mille restent à remettre

Quelque un million 400 mille cartes Labess ont été distribuées aux affiliés de la CNAM, en attendant le parachèvement de la remise de 1 million 500 mille autres cartes à leurs titulaires.

Dans une déclaration à la TAP, le porte-parole de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), Abdelaziz Sabeï a indiqué que les cartes Labess non encore remises aux affiliés de la caisse, sont disponibles dans les bureaux de poste.

Il a appelé ces affiliés à se faire livrer leurs cartes via les bureaux de poste, territorialement compétents, et à s’assurer à travers l’envoi du SMS suivant : *1017* suivi du numéro de la carte d’identité.

Les cartes Labess ont pris effet depuis plus d’un mois dans les hôpitaux publics à travers une application dédiée, a-t-il souligné.

Il a ajouté que la carte en papier allait être progressivement abandonnée, aussitôt la distribution des cartes Labess, parachevée.

La carte Labess est l’identité électronique de l’affilié social, s’agissant de l’assurance-maladie. Elle permet à l’affilié de suivre son dossier sanitaire et toutes les autres opérations à distance, il n’a pas besoin de se déplacer, à ce moment-là, aux bureaux régionaux et locaux de la caisse, ce qui permettra de réduire l’encombrement au niveau des sièges sociaux.

S’agissant du secteur privé, le responsable a indiqué que la caisse œuvre, actuellement, à parachever les procédures légales avec différentes parties prenantes, en vue d’émettre les cartes Labess pour les affiliés sociaux de ce secteur.

Il a, encore, indiqué qu’une campagne de sensibilisation a commencé depuis le début de l’année 2022 pour faire connaitre la carte Labess, ses objectifs et la manière de la recevoir, à travers des spots, des journées d’informations dans le régions, des affiches dans les sièges régionaux et locaux de la CNAM, et les directions de la santé publique et privée.

