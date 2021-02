Tunisie : 1000 dossiers pour l’exemption du confinement obligatoire parviennent au ministère de la Santé en deux jours (Rabhi)

Le ministère de la Santé a reçu depuis lundi dernier, quelque 1000 demandes d’autorisation exceptionnelle d’exemption du confinement obligatoire, imposé à tous les passagers, à l’arrivée sur le territoire national.

Dans une déclaration à la TAP, le président de la commission du confinement au ministère de la Santé, Mohamed Rabhi, a indiqué ce mercredi 17 février, que près de 1000 dossiers pour l’obtention d’une telle dispense sont parvenues à l’adresse électronique confinement@rns.tn, depuis l’annonce des cas exceptionnels lundi dernier.

Les demandes sont réceptionnées de lundi à vendredi. Une cellule composée de six personnes procède au tri des dossiers, et statue dessus, tout en accordant la priorité en la matière, à ceux dont la date d’arrivée en Tunisie est la plus proche.

Rabhi a appelé les cas réunissant les conditions de dispense, d’envoyer leurs dossiers via l’adresse électronique précitée quatre jours au moins avant l’arrivée, pour pouvoir être examinés.

Gnetnews