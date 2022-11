Tunisie : 1055 candidats au total mèneront la course aux législatives, nombre définitif

Le nombre définitif des candidats aux législatives est de 1055, après le retrait de 05 candidats, et le retour de deux autres à la course électorale, à l’issue de la fin du processus de recours, et l’émission par le tribunal administratif, de deux décisions en leur faveur, en appel.

Dans une déclaration à la TAP, le porte-parole de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a indiqué que les listes des candidats aux législatives définitivement acceptées, allaient être rendues publique ce mardi, conformément à ce que prévoit le calendrier électoral amendé.

L’instance électorale avait annoncé le 03 novembre, l’acceptation de 1058 demandes réparties sur 936 hommes, et 122 femmes, sur un ensemble de 1427 demandes déposées pendant les deux périodes de dépôt de candidature.

Les recours ont été ouverts, dans la foulée, auprès du tribunal administratif, les décisions définitives de ladite juridiction ont été rendues le 18 novembre, ainsi que la clôture du processus des recours.

Mansri a ajouté que l’instance avait émis, lundi, le tableau fixant le plafond des dépenses sur la campagne électorale, signalant que chaque candidat est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal pour être utilisé en la matière, en toute transparence.

L’instance a mobilisé 1100 agents chargés de contrôle, et ce à raison de 07 agents pour chaque circonscription électorale, a-t-il indiqué.

