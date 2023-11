Tunisie : 119 dossiers de mise à niveau industrielle entérinés en commission

La commission consultative du programme de mise à niveau industrielle a entériné 119 dossiers y inhérents, et 297 investissements technologiques prioritaires.

Lors de sa récente réunion, la commission a validé des investissements d’une valeur de 348 millions de dinars.

Le secteur du textile et du prêt-à-porter a été en tête en termes des dossiers entérinés, soit 42 dossiers avec des investissements estimés à 88 millions de dinars, suivi par le secteur des industries mécaniques et électriques, 27 dossiers et des investissements estimés à 78 millions de dinars.

La réunion a, par ailleurs, planché sur le développement du tissu industriel, en garantissant la pérennité des entreprises, en faisant bénéficier les investissements liés à la baisse des émissions de carbone et à l’économie circulaire de privilèges de mise à niveau industrielle, ainsi que les investissements d’industrie intelligente de 4ème génération 4.0 d’incitations systématiques, inhérentes aux investissements technologiques prioritaires.

Gnetnews